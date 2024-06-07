31 декабря - навсегда? Минтруд думает над ещё одним постоянным выходным

31 декабря может стать выходным днём на постоянной основе - идею активно обсуждают в Минтруде.Министр труда Антон Котяков заявил, что его ведомство всерьёз рассматривает вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе.
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