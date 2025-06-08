Вот: что нашли геологи в сердце Антарктиды: Ледяной занавес приподнят

Ледяной покров скрывает древние горные породы Трансантарктических гор. Геолог Тимоти Полсен из Университета Висконсина-Ошкоша и его коллеги из других американских учебных заведений исследовали старые породы этого гигантского хребта, который протягивается по всему континенту.
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