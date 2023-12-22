Кто заявился на выборы президента России. Список потенциальных кандидатов

Заявки о планах побороться за кресло российского лидера уже подали 16 претендентов. Но известны имена далеко не всех Президентская кампания вступила в активную фазу: ЦИК принял уже заявки от 16 претендентов на пост главы государства.
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