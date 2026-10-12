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Новости Брянска

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В Брянске дефицит бензина и очереди на АЗС

В Брянске дефицит бензина и очереди на АЗС

В Брянске бензин АИ-92 есть только на 27 из 95 АЗС, АИ-95 — на 21, очереди зафиксированы у двух заправок.

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