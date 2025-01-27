Второго новосибирского бизнесмена арестовали по делу о хищениях в ДНР и ЛНР

В Новосибирске суд избрал меру пресечения бизнесмену Эдуарду Солдатенкову, которого обвиняют в мошенничестве при восстановлении территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе судов региона.