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🇺🇦Энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что удары РФ по ЛЭП шахедами с новой специальной боевой частью, предназначенной для уничтожения металлоконструкций, - большой риск для энергосистемы Украины Всё дело в том, что РФ бьёт не по абы каким, а по магистральным ЛЭП, восстановление которых может занимать до трёх месяцев☝️.

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