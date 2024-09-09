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Военное обозрение

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Истребитель 6-го поколения NGAD: все начинается заново

Истребитель 6-го поколения NGAD: все начинается заново

ВВС США не просто отказываются от истребителя 6 поколения – они пересматривают заново всю концепцию.

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