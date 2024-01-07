Жертв мигрантского произвола часто очерняют в нашей полиции

Да Искандер его зовут, не какой он не Александр. Давно уже здесь на сайте буровит.

Юрий Белов

,,гости,, понаехавшие (малограмотные/малообразованные) наверняка ни чего не слышали о ,,чёрных сотнях,,- организациях в России начала 20го века. Занимались эти организации- погромами. Громили представителей других национальностей, которые, не правильно вели себя с русскими. Тогдашние власти- ни хрена не делали для защиты коренных. И с ,,чёрными сотнями,, не справлялись. Успокоить их смогли только большевики, придя к власти. Гости дорогие! Большевиков у власти сейчас нет! А ещё были ,,скинхеды,, в 90х ! История ходит по спирали. Думайте!