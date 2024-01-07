Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 793 подписчика

Жертв мигрантского произвола часто очерняют в нашей полиции

Жертв мигрантского произвола часто очерняют в нашей полиции

"Ты что, не могла стерпеть?": Что на самом деле творят дети "гостей" в России. Молчать уже нельзя Блогер Сергей Колясников поделился шокирующей историей, которую ему прислала одна из подписчиц.

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Комментарии
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Геннадий
Да Искандер его зовут, не какой он не Александр. Давно уже здесь на сайте буровит.
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13 час.
Юрий Белов
,,гости,, понаехавшие (малограмотные/малообразованные) наверняка ни чего не слышали о ,,чёрных сотнях,,- организациях в России начала 20го века. Занимались эти организации- погромами. Громили представителей других национальностей, которые, не правильно вели себя с русскими. Тогдашние власти- ни хрена не делали для защиты коренных. И с ,,чёрными сотнями,, не справлялись. Успокоить их смогли только большевики, придя к власти. Гости дорогие! Большевиков у власти сейчас нет! А ещё были ,,скинхеды,, в 90х ! История ходит по спирали. Думайте!
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13 час.
Генрих
Похоже, что &quot;нашего&quot; Александра преждевременно настигла старческая деменция... бывает.
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13 час.

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