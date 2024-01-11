Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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На что живёт Чубайс? Кормят русские. У беглых госолигархов и чиновников обнаружены горы сокровищ в России

На что живёт Чубайс? Кормят русские. У беглых госолигархов и чиновников обнаружены горы сокровищ в России

НАГЛАЯ ПРАВДА Все чаще обращается внимание на ту ситуацию, когда многие покинувшие Россию олигархи и чиновники, ранее занимавшие высокие должности в правительстве, в государственных компаниях по-прежнему сохраняют за собой крупные элитные объекты недвижимости, крупные предприятия и компании в сфере бизнеса.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Ему рынок помогает правда Даниловский или Рижский не уточняют.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Бауманский наверно.
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3 час.
Тамара Елисеева
Что-то быстро закончился список тех, кто ушёл в мир иной. 2023 не урожайный?
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2 час.

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