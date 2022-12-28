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«Ман Сити» вряд ли кого-то купит в январе. Об этом сообщил Гвардиола

«Ман Сити» вряд ли кого-то купит в январе. Об этом сообщил Гвардиола

Пеп Гвардиола рассказал, что «Манчестер Сити» вряд ли кого-то купит в январе. – Есть ли позиция, которую вы бы хотели усилить в следующем месяце? – Нет, не думаю, что есть.

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