Нет пупка, есть лишний палец: 10 звёзд с физическими «особенностями»

Можно ли быть обладателем уникальной особенности внешности, но при этом — признанным эталоном красоты? Еще как! Красота — субъективна, то, что одним кажется привлекательным, совершенно ненормально для других.
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