На приусадебном участке астраханки полиция обнаружила 68 кустов конопли

За такую «плантацию» женщине грозит срок до двух лет. В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали в Трусовском районе Астрахани 49-летнюю местную жительницу – ее заподозрили в незаконном культивировании наркосодержащих растений.