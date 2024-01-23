Постпраздничное возвращение в рабочий режим - советы врачей

Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня. Для этого с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы.
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