Биолог рассказала о способе спастись после укуса осы

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина в эфире «Радио 1» во вторник, 10 августа, рассказала, что нужно делать, чтобы защитить свое здоровье после укуса осы.
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина в эфире «Радио 1» во вторник, 10 августа, рассказала, что нужно делать, чтобы защитить свое здоровье после укуса осы.
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