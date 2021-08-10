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Биолог рассказала о способе спастись после укуса осы

Биолог рассказала о способе спастись после укуса осы

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина в эфире «Радио 1» во вторник, 10 августа, рассказала, что нужно делать, чтобы защитить свое здоровье после укуса осы.

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