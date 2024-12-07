Steak Lovers
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Steak Lovers

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Это лучше надоевшей яичницы. Соединяем тертый картофель и зелень на одной сковороде.

Это лучше надоевшей яичницы. Соединяем тертый картофель и зелень на одной сковороде.

Быстрый завтрак на сковороде — отличный способ начать день с простых, но вкусных ингредиентов. Сочетание свежей зелени, хрустящего картофеля и яиц создаст неповторимый аромат, который сделает утро особенным.

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