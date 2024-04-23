Взрывы в Киеве: рой дронов атакует (ВИДЕО)

Виктор Полуэктов

А просто уже хватит киевлянам телевизора. Всё равно там ничего, окромя усиливающейся антироссийской пропаганды, давно уже не наблюдается. Всё главное сейчас делают военкоматы и службы безпеки. Остальное режиму необязательно, а сами хохлы... ну, пусть выкручиваются как могут. На рынках Киева достоверной информации наверняка больше, чем по телику. Ну и нафиг его, платёжки чуть дешевле станут.