Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги в ночь на 23 апреля. Об этом сообщили украинские СМИ и мониторинговые источники.
Взрывы в Киеве: рой дронов атакует (ВИДЕО)
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
Виктор Полуэктов
А просто уже хватит киевлянам телевизора. Всё равно там ничего, окромя усиливающейся антироссийской пропаганды, давно уже не наблюдается. Всё главное сейчас делают военкоматы и службы безпеки. Остальное режиму необязательно, а сами хохлы... ну, пусть выкручиваются как могут. На рынках Киева достоверной информации наверняка больше, чем по телику. Ну и нафиг его, платёжки чуть дешевле станут.
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13 час.
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