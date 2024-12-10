Победили рак: российские ученые создали первую в стране персонализированную вакцину против рака

Учёные из России сообщили об успешных доклинических испытаниях новой вакцины от рака: меланома полностью рассосалась, а метастазы исчезли Как сообщил Александр Гинцбург, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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