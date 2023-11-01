Модель Хайди Клум показала свой костюм для Хэллоуина

Хайди Клум по праву считают "Королевой Хэллоуина" — каждый год она шокирует публику своими нарядами. Супермодель появлялась перед камерами в образах Клеопатры, старушки, оборотня, принцессы Фионы, инопланетного чудища и даже дождевого червяка.