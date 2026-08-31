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Гинцбург спрогнозировал победу над несколькими видами рака за шесть лет

Гинцбург спрогнозировал победу над несколькими видами рака за шесть лет

Ряд онкозаболеваний может быть побеждён в течение трёх-шести лет благодаря новой иммунной терапии, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.

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