Украина полтора года скрывала правду о ранении Валерия Залужного: что стоит за этой историей? Ольга ВайленкоНа протяжении последнего года информационное пространство Украины было тщательно защищено от утечек, связанных с ранениями ключевых фигур украинского командования.
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