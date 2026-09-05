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Калужские новости

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В Обнинске автомобиль сбил мотоциклиста на улице Курчатова

В Обнинске автомобиль сбил мотоциклиста на улице Курчатова

В Обнинске 66-летний водитель Nissan сбил 49-летнего мотоциклиста на улице Курчатова, пострадавшего доставили в больницуНакануне в 12:08 у дома №18А по улице Курчатова в Обнинске "Ниссан" с 66-летним водителем за рулем, выезжая на проезжую часть, сбил 49-летнего мотоциклиста.

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