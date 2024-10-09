Воздушная цель уничтожена в небе над российским регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель в небе над Ростовской областью. По предварительной информации, это мог быть беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Голубев.
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