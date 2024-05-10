Варенье-пятиминутка в 1 прием из любого вида ягод: никакой длительной варки, все витамины на месте! Превосходно хранится.

Ждешь ли ты начала сезона дешевых ягод так же, как и я, чтобы начать с размахом варить варенье? В этом процессе есть что-то почти мистическое, когда стоишь у таза и помешиваешь ложкой (обязательно деревянной!) булькающее варево.
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