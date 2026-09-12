В Польше заявили о непригодности беспилотника Wizjer к современной войне

Закупленные польской армией беспилотники Wizjer практически непригодны для применения в условиях современной радиоэлектронной борьбы, заявили журналисты Марцин Вырвал и Эдита Жемла 12 сентября в подкасте Onet «Фронты войны».
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