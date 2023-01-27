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Алла Пугачёва распродала всю недвижимость в России

Алла Пугачёва распродала всю недвижимость в России

Певица подтвердила, что продала свой замок в посёлке Грязь. фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачёва прокомментировала заявления российских политиков о готовящейся конфискации имущества у сбежавших россиян.

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