Алла Пугачёва распродала всю недвижимость в России

Певица подтвердила, что продала свой замок в посёлке Грязь. фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачёва прокомментировала заявления российских политиков о готовящейся конфискации имущества у сбежавших россиян.