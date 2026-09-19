«Высокая степень опасности»: немецкая толерантность споткнулась о русские корни в Бундесвере

Германия, годами гордившаяся своей мультикультурностью, инклюзивностью и толерантностью, внезапно обнаружила в собственных рядах «спящую угрозу».
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Восточной Германии нужно как и трём землям в Англии выйти из состава и иметь своё как и ранее государство ГДР и это звучит здорово!