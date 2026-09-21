Избирком представил предварительные итоги выборов в заксобрание Свердловской области

По данным избирательной комиссии Свердловской области на 10:36 21 сентября 2026 года (местное время), «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Законодательное собрание региона, набрав 42,28 % голосов.
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