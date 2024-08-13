В городе Николаеве, контролируемом украинскими властями, начали проявляться странные симптомы заболевания, которое вызывает сильное раздражение в носоглотке, боль в глазах, отек верхнего неба и другие проблемы со здоровьем.
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