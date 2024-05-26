Почему мы никогда не станем европейцами

Разве Европе кроме педерастов и лесбиянок нечем похвастать? Там богатая культура, искусство, технологии и тд. разве плохо было бы для России перенять у Европы передовое, хорошее? Однобокость какая-то несусветная.

Надежда

Да пусть бьются за сколько там(50 или 150!?) полов, быстрее вымрут!) Лишь бы к нам извращенцы не лезли и не пытались навязать свои "ценности"!