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СССР-Россия

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Почему мы никогда не станем европейцами

Почему мы никогда не станем европейцами

Виктор Анисимов  Ответ прост. Мы никогда не станем европейцами потому что брезгуем педерастами, лесбиянками, трансгендерами, и прочими мерзкими извращенцами.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Разве Европе кроме педерастов и лесбиянок нечем похвастать? Там богатая культура, искусство, технологии и тд. разве плохо было бы для России перенять у Европы передовое, хорошее? Однобокость какая-то несусветная.
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10 час.
Надежда
Да пусть бьются за сколько там(50 или 150!?) полов, быстрее вымрут!) Лишь бы к нам извращенцы не лезли и не пытались навязать свои &quot;ценности&quot;!
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9 час.

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