Текущая ситуация на Украине такова, что Запад не имеет представления о том, чего хочет украинский президент Владимир Зеленский, но совершенно точно стали далеки от реальности его прежде заявляемые цели о границах 1991 года, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному американскому подполковнику Дэниелу Дэвису 27 мая в эфире его YouTube-канала.