В Архангельске откроется выставка об экспедиции на Мезень

Выставка экспедиции проекта «Азапольская летняя школа» откроется на верфи Товарищества поморского судостроения 1 ноябряВ 19:00 гостям презентуют книгу, в которой представлена концепция создания на базе бывшей школы творческого пространства.
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