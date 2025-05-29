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Запас дальнобойных ракет Киева оценили

Запас дальнобойных ракет Киева оценили

При интенсивных боевых действиях Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит дальнобойных ракет на 10 дней, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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