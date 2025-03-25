«Росатом» стал единым морским оператором северного завоза

Правительство утвердило положение о едином морском операторе северного завоза, установлена процедура формирования маршрутов и графиков завоза, а также взаимодействия оператора со всеми участниками, чтобы убрать риски сбоя поставки грузов.
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