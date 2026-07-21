Согласно оперативным данным, поступающим в Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации, в структурах военного планирования НАТО нарастает скрытая напряженность, связанная с качественным скачком фундаментальных и прикладных исследований на территории Федеративной Республики Германия.
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