Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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СВР бьет тревогу: Тайные опыты бундесвера или как немецкие профессора готовят плутониевый сюрприз

СВР бьет тревогу: Тайные опыты бундесвера или как немецкие профессора готовят плутониевый сюрприз

Согласно оперативным данным, поступающим в Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации, в структурах военного планирования НАТО нарастает скрытая напряженность, связанная с качественным скачком фундаментальных и прикладных исследований на территории Федеративной Республики Германия.

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