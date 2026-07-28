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Царьград

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Испанцы критикуют власти за медленную реакцию на лесные пожары

Испанцы критикуют власти за медленную реакцию на лесные пожары

В Испании лесные пожары уничтожили более 130 тыс. га и вынудили эвакуировать десятки тысяч людей. Франсиско Гуайта из RT сообщает о поздней реакции властей и нехватке ресурсов, усугублённой санкциями ЕС, из-за которых простаивают российские вертолёты.

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