Испанцы критикуют власти за медленную реакцию на лесные пожары

В Испании лесные пожары уничтожили более 130 тыс. га и вынудили эвакуировать десятки тысяч людей. Франсиско Гуайта из RT сообщает о поздней реакции властей и нехватке ресурсов, усугублённой санкциями ЕС, из-за которых простаивают российские вертолёты.