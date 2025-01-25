На редкой окаменелости птерозавра нашли свидетельства укуса крокодила

Окаменевшая шейная кость летающей рептилии, найденная в Канаде, демонстрирует признаки укуса крокодилоподобного существа 76 миллионов лет назад, говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of Palaeontology.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии