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Чума в 2026 году: лечение, вакцина, выживаемость и возможность эпидемии — комментирует ученый

Чума в 2026 году: лечение, вакцина, выживаемость и возможность эпидемии — комментирует ученый

Стоит ли нам бояться новой вспышки? фото: Volkan Sezai Suda/Getty ImagesВ конце сентября в Иркутской области начал разворачиваться тревожный сценарий.

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