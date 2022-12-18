Джа Морэнт: «Болельщики пришли на матч не для того, чтобы посмотреть на арбитра Рэя Акосту»

Джа Морэнт: «Болельщики пришли на матч не для того, чтобы посмотреть на арбитра Рэя Акосту»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал свое удаление с площадки в матче против «Оклахомы» (109:115), подтвердив, что разговаривал с болельщиками, но не уточнив, что именно он сказал.

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