Россиянин Егор Корнев завоевал серебро этапа Кубка мира на дистанции 100 м вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 45,23 секунды.
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