Госкорпорация «Ростех» сообщила об увеличении производства управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», предназначенных для поражения подвижных наземных целей на значительном удалении.
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