© WikipediaНовое исследование корейских ученых из Университета Кёнхи показало, что небо на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь» (1889) совпадает с предрассветным небом над Сен-Реми примерно 22 июля 1889 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кравцов: если в ш...
- АП Чирков: индексаци...
- Ким Чен Ын осмотр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым