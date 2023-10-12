В Японии ужесточили свою оценку действиям ХАМАС в Израиле

Все западные страны в один голос заявили о поддержке Израиля после вылазки боевиков ХАМАС, хотя те же страны закрывали глаза на многолетние убийства палестинцев со стороны Израиля, как и на многочисленные военные преступления украинской армии в отношении жителей Донбасса.