Военный эксперт Прохватилов: применение лазерного оружия сейчас невозможно

Израильское лазерное оружие, которое было запечатлено на недавнем видео, выглядит сомнительно. Согласно военному эксперту Владимиру Прохватилову, на сегодняшний день создание такой мощной лазерной установки, способной поразить ракету, технически невозможно из-за нехватки энергии.
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