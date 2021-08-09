А что за истерика по поводу олимпийского судейства?

Ну, да, засудили наших девок, да, внагляк отдали золотую медаль косорукой жидовке! И ЧТО? А на что вы рассчитывали, когда наши спортсмены приехали на Олимпиаду без флага, без гимна и без упоминаний о России? На объективное судейство? Да неужели?! Да, наша девки из сборной по ХГ впервые за 25 лет остались без олимпийского золотишка, ну и что такого? Пидарасы используют любые возможности для того, чтобы насрать нам по-мелочи - по крупному-то не могут!Подумать надо, какая трагедия - отсутствие золотых медалей в ХГ на Олимпиаде, коя уже давно превратилась в филиал ООН в смысле политических подтасовок и выполнения политических заказов США и их говно-вассалов! Тьфу! Наплюйте на это говно, и думайте о хорошем - к примеру о том, что все эти смешные мелочи ничего не значат в сравнении с тем, что Путин отнял Крым-Наш у хохлов-пидарасов! Вот мы сейчас находимся в прекрасной Евпатории, и все эти олимпийские псевдо-страсти представляются нам совершенно ничтожными! А вы, друзья, поедете в этом сезоне в Крым Наш? .