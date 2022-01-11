В центре Чехова закрыли каток из-за снегопада

Каток на Советской площади в городском округе Чехов закрыли 10 января. Такое решение приняла администрация муниципалитета из-за непоходящей погоды, сообщив на официальном сайте, что сильный снегопад помешал работе катка на центральной площади.
Каток на Советской площади в городском округе Чехов закрыли 10 января. Такое решение приняла администрация муниципалитета из-за непоходящей погоды, сообщив на официальном сайте, что сильный снегопад помешал работе катка на центральной площади.
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