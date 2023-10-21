В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек

Надзорный комитет палаты представителей США утверждает, что обнаружил доказательства получения президентом Джо Байденом 200 тысяч долларов от его брата, которому американская медицинская компания платила за поиски инвесторов с Ближнего Востока.
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