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VK Fest 2024 в Красноярске | 8 июня, остров Татышев

VK Fest 2024 в Красноярске | 8 июня, остров Татышев

Организаторы поделились именами звезд, которые приедут в Красноярск выступать на VK Fest 2024. VK Fest 2024 в Красноярске 8 июня в Красноярске на острове Татышев пройдет самое грандиозное музыкальное событие - VK Fest 2024.

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