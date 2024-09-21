В поисках покупателя: спутниковые снимки показали, куда уходит газ с «Арктик СПГ-2»

Обложенный санкциями завод в Арктике уже два месяца активно отгружает сырье. Запад пристально следит за тем, куда уходят грузы, которые развозят вереницы газовозов, однако пока покупатель или пункт назначения остается секретом.
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