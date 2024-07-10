Мотоциклист без прав опрокинулся на автодороге в Щекино

ДТП произошло в 17:30 вечера 9 июля на улице Московской в Щекино. По информации Госавтоинспекции Тульской области, 20-летний водитель, без водительского удостоверения, на мотоцикле "KAWASAKI ZX-9R" на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся.