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Мотоциклист без прав опрокинулся на автодороге в Щекино

Мотоциклист без прав опрокинулся на автодороге в Щекино

ДТП произошло в 17:30 вечера 9 июля на улице Московской в Щекино. По информации Госавтоинспекции Тульской области, 20-летний водитель, без водительского удостоверения, на мотоцикле &quot;KAWASAKI ZX-9R&quot; на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся.

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