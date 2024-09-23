Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

Следователи начали допрос матери четверых детей, отравившихся после ужина в селе Красная Сопка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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